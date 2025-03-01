«Никто не может обыграть Циципаса 12 раз подряд на ATP 500 🤣». Джокович поздравил грека с титулом в Дубае

Новак Джокович поздравил Стефаноса Циципаса с титулом в Дубае.

Грек победил Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3) и с 12-й попытки выиграл финал «пятисотника».

«Никто не может обыграть Стефаноса Циципаса 12 раз подряд на ATP 500 🤣 Ты молодец!» – написал Джокович на истории с фото с награждения, отметив 11-ю ракетку мира.

Серб дважды не дал Циципасу взять титул этой категории – в 2020-м в Дубае и в 2022-м в Астане.