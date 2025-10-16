  • Спортс
Джокович после поражения от Синнера на «Шлеме шести королей»: «Всегда неприятно, когда тебе так надирают задницу на корте»

Новак Джокович пошутил после поражения от Янника Синнера.

Серб проиграл ему на выставочном турнире в Эр-Рияде со счетом 4:6, 2:6.

– Как вы справляетесь с тем, что приходится сдерживать таких игроков, как Синнер и [Карлос] Алькарас? Боль каждый день, постоянные тренировки… Оно того стоит?

– Оно всегда того стоит. Любовь к игре и страсть к теннису у меня все так же есть. Прошу прощения за выражение, но всегда неприятно, когда тебе так надирают задницу на корте.

Но при этом потрясающе, что я все еще способен играть на высоком уровне. Быть в топ-5, топ-10 – это хорошее чувство. Я стараюсь изо всех сил. У меня есть то тело, которое есть, и я благодарен за все, чем бог одарил меня в жизни. Это было невероятное путешествие, и есть так много поводов для радости. Было бы здорово, если бы кто-нибудь обменялся со мной телом помоложе – хотя бы на год, чтобы я попробовал обыграть этих ребят. Это было бы неплохо.

Шутки в сторону: у меня все еще есть мотивация. Я понимаю, что становится все труднее выигрывать у Янника и Карлоса, но я продолжу бросать им вызов до тех пор, пока не получится», – сказал Джокович в интервью на корте на «Шлеме шести королей».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
