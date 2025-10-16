Джокович о том, что проиграл Синнеру за час: «Простите, что у вас не получилось сегодня посмотреть матч подольше. Это его вина, не моя»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Янника Синнера.

Серб проиграл ему на выставочном турнире в Эр-Рияде со счетом 4:6, 2:6.

«Простите, что у вас не получилось сегодня посмотреть матч подольше. Это его вина, не моя. Я пытался его припугнуть в последнем гейме счетом 0:15, но не сработало.

Это все напоминало уходящий поезд. Он забивал мячи из всех углов. Он был просто слишком хорош. Он молодец, и я желаю ему удачи в финале», – сказал Джокович в интервью на корте на «Шлеме шести королей».

Синнер разыграет титул и 6 миллионов долларов с Карлосом Алькарасом.