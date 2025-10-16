Джокович получит 23,8 тысяч долларов за каждую минуту встречи с Синнером, которую он проиграл

Новак Джокович не смог выйти в финал выставочного турнира в Эр-Рияде.

На «Шлеме шести королей» серб за 1 час 3 минуты проиграл Яннику Синнеру – 4:6, 2:6.

Призовые всех участников, кроме победителя, составляют 1,5 миллиона долларов. Таким образом, Джокович, который провел всего одну игру на турнире, за каждую минуту матча с Синнером получит 23 809 долларов.