Алькарас о том, какие моменты были лучшими в этом году: «Когда я выиграл «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Монте-Карло»

Карлос Алькарас рассказал о лучших моментах этого года.

Испанца спросили об этом в интервью на корте после победы над Тэйлором Фрицем на «Шлеме шести королей» (6:4, 6:2).

«У меня были потрясающие моменты на корте и вне его. Этот год пока без сомнения можно назвать лучшим. Если бы мне надо было выбрать один момент... Не знаю, один выбрать очень сложно. Момент, когда я выиграл «Ролан Гаррос», был замечательным. И когда я выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Тогда я вернулся после поражения в Майами. Я смог сделать камбэк и с ментальной, и с физической точки зрения и показать в Монте-Карло отличный теннис. Так что я бы выбрал эти моменты».

В финале выставочного турнира в Эр-Рияде Алькарас встретится с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.