Циципас с 12-й попытки выиграл финал ATP 500

Стефанос Циципас выиграл первый из 12 финалов ATP 500.

В Дубае грек победил Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:3. Грек повел в личке 7:3.

На этом турнире Циципас уже дважды доходил до финала, но оба раза проиграл: в 2019-м Роджеру Федереру (4:6, 4:6), в 2020-м Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

Для грека этот титул стал 12-м в карьере (баланс в финалах – 12:18). Ранее он выиграл итоговый турнир (в 2019-м), три«Мастерса» и семь титулов ATP 250.