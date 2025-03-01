6

Циципас с 12-й попытки выиграл финал ATP 500

Стефанос Циципас выиграл первый из 12 финалов ATP 500.

В Дубае грек победил Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:3. Грек повел в личке 7:3.

На этом турнире Циципас уже дважды доходил до финала, но оба раза проиграл: в 2019-м Роджеру Федереру (4:6, 4:6), в 2020-м Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

Для грека этот титул стал 12-м в карьере (баланс в финалах – 12:18). Ранее он выиграл итоговый турнир (в 2019-м), три«Мастерса» и семь титулов ATP 250.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
logoATP
logoСтефанос Циципас
logoDubai Duty Free Tennis Championships
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Циципас о философских твитах: «Я пишу их сам. Они показывают, как я вижу мир. В нашей жизни необходим юмор»
528 февраля, 20:02
Циципас впервые с апреля 2024-го вышел в финал
728 февраля, 17:27
Главные новости
Пегула выиграла 7-й титул в карьере
5вчера, 21:02
Остин (WTA). Финал. Пегула победила Кесслер
7вчера, 21:01
Мерида (WTA). Финал. Наварро встретится с Аранго
6вчера, 20:01
Сантьяго (ATP). Финал. Баес сыграет с Дьере
4вчера, 18:48
Алькарас и Соболенко считают, что лучшим актером из теннисистов был бы Джокович, Мирра Андреева – что сама стала бы хорошей актрисой
21вчера, 18:05
«Я боролся с мыслями об уходе из тенниса, а иногда – даже с нежеланием жить». 135-я ракетка мира Гомес рассказал о психологических проблемах
2вчера, 17:16
Чорич выиграл «Челленджер» в Лугано. Это первый титул хорвата с 2022-го
5вчера, 15:55
Махач после победы в Акапулько: «Две недели назад сказал тренеру, что иногда мне сложно играть важные матчи и я не знаю, как с этим справляться»
1вчера, 12:32
Тренер Калинской: «Две недели назад она сказала, что любит теннис, так что я выполнила свою работу»
18вчера, 11:11
Алькарас о поражении в финале Олимпиады: «Мне казалось, что я был обязан выиграть золото, поэтому я подвел свою страну»
8вчера, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15