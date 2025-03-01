Циципас с 12-й попытки выиграл финал ATP 500
Стефанос Циципас выиграл первый из 12 финалов ATP 500.
В Дубае грек победил Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:3. Грек повел в личке 7:3.
На этом турнире Циципас уже дважды доходил до финала, но оба раза проиграл: в 2019-м Роджеру Федереру (4:6, 4:6), в 2020-м Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).
Для грека этот титул стал 12-м в карьере (баланс в финалах – 12:18). Ранее он выиграл итоговый турнир (в 2019-м), три«Мастерса» и семь титулов ATP 250.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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