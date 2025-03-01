Циципас о том, что снова станет 9-й ракеткой мира: «Быть в топ-10 — одно из лучших ощущений, которые может испытать игрок»

Циципас прокомментировал возвращение в топ-10.

В понедельник он станет девятой ракеткой мира впервые с июня прошлого года.

«Это те веди, ради которых мы, профессиональные теннисисты, и сражаемся. Быть в топ-10 — определенно одно из лучших ощущений, которые может испытать игрок. Это требует упорной работы, жертв и тяжелых моментов, которые приходится переживать. Я рад, что сейчас нахожусь в положении, когда могу по-настоящему праздновать», – сказал Циципас после победы на ATP 500 в Дубае.