Циципас о том, что снова станет 9-й ракеткой мира: «Быть в топ-10 — одно из лучших ощущений, которые может испытать игрок»
Циципас прокомментировал возвращение в топ-10.
В понедельник он станет девятой ракеткой мира впервые с июня прошлого года.
«Это те веди, ради которых мы, профессиональные теннисисты, и сражаемся. Быть в топ-10 — определенно одно из лучших ощущений, которые может испытать игрок. Это требует упорной работы, жертв и тяжелых моментов, которые приходится переживать. Я рад, что сейчас нахожусь в положении, когда могу по-настоящему праздновать», – сказал Циципас после победы на ATP 500 в Дубае.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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