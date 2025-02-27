Медведев о том, что обвинил судью в двойных стандартах в отношении россиян: «Это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили, я извинился»

Даниил Медведев прокомментировал конфликт с судьей на вышке Аделем Нуром.

Медведев накричал на него в четвертьфинале турнира в Дубае.

– Что произошло с судьей, когда случилось предупреждение? Вы поговорили? Было слышно что-то о двойных стандартах к русским.

– Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Я давно знаю этого судью, и даже дело не в нем. Всем судьям в ATP-туре совершенно все равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело, всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал.

Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, чего я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но, если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чем там была проблема. Бывает во время матча, в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе не честным, – цитирует Медведева «Чемпионат».