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Грикспор о победе над Медведевым: «Мне немного повезло на матчболах, на тай-брейке второго сета и в концовке матча»

Тэллон Грикспор прокомментировал победу над Даниилом Медведевым.

Он обыграл шестую ракетку мира 2:6, 7:6(7), 7:5.

– Нужно же как-то отпраздновать эту победу?

– Я бы хотел, но завтра меня ждет другой матч. Я очень рад этой победе. Пришлось отыграть несколько матчболов. Даниил – невероятный игрок, невероятный боец. Он уже столько лет в топе рейтинга. Поэтому я очень доволен этой победой.

– Почему вы были так уверены, что ваша атакующая игра у сетки продолжит работать после столь успешного для него первого сета?

– Он так хорошо играл в первом сете. Не скажу, что я – плохо, просто он – слишком хорошо. Я старался не сдаваться, даже несмотря на то, что во втором уступал с брейком. Мне показалось, что после того, как я сделал обратный брейк, инициатива отчасти перешла в мои руки. Мне немного повезло на матчболах, на тай-брейке второго сета и в концовке матча. Мне понадобилось несколько матчболов, чтобы закончить.

– Вы отыграли четыре матчбола. Вы работали над умением сохранять спокойствие. Насколько это помогло вам сконцентрироваться, чтобы выдержать эти три сета?

– Это был единственный выход. Нужно было сохранять спокойствие. Но, как я уже сказал, иногда еще нужно, чтобы удача оказалась на твоей стороне. Мне показалось, что сегодня она была со мной. Я очень, очень рад победе. Я постараюсь как можно лучше восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу, – сказал Грикспор в интервью на корте.

Новое разочарование Медведева – проиграл с 4 матчболов

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoATP
logoДаниил Медведев
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoТэллон Грикспор
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