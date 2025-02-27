Грикспор отыграл у Медведева четыре матчбола и четвертый раз вышел в полуфинал ATP 500
Тэллон Грикспор вышел в полуфинал турнира в Дубае.
Он победил Даниила Медведева 2:6, 7:6(7), 7:5.
Во втором сете нидерландец ушел с четырех матчболов: с двух при счете 4:5 и с двух при 5:6. Напомним, в первом круге Грикспор отыграл три матчбола у Романа Сафиуллина.
Грикспор восьмой раз вышел в полуфинал на турнире ATP, в том числе четвертый на «пятисотнике».
Медведев – самый высокорейтинговый соперник, которого он обыгрывал. Это его четвертая победа над представителем топ-10 (при 27 поражениях).
Теперь Грикспор поборется со Стефаносом Циципасом или Маттео Берреттини.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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