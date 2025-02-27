Грикспор отыграл у Медведева четыре матчбола и четвертый раз вышел в полуфинал ATP 500

Тэллон Грикспор вышел в полуфинал турнира в Дубае.

Он победил Даниила Медведева 2:6, 7:6(7), 7:5.

Во втором сете нидерландец ушел с четырех матчболов: с двух при счете 4:5 и с двух при 5:6. Напомним, в первом круге Грикспор отыграл три матчбола у Романа Сафиуллина .

Грикспор восьмой раз вышел в полуфинал на турнире ATP , в том числе четвертый на «пятисотнике».

Медведев – самый высокорейтинговый соперник, которого он обыгрывал. Это его четвертая победа над представителем топ-10 (при 27 поражениях).

Теперь Грикспор поборется со Стефаносом Циципасом или Маттео Берреттини .