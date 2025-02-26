Медведев после выхода в 1/4 финала в Дубае: «В целом я доволен своим уровнем»
Шестая ракетка мира обыграл Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 6:4.
– Вы принимали подачи, которые летели со скоростью 230 км/ч. Как?
– Это намного тяжелее, чем принимать подачу 190 км/ч. Но и на 190 км/ч очень мало времени подумать, что делать. Это чистые рефлексы. Иногда это упрощает жизнь, потому что ты особо не думаешь. Ты даже не расстраиваешься, если не принимаешь. А вот если ошибаешься на приеме второй, тогда это обидно. Просто стараешься изо всех сил. И сегодня я неплохо справился.
– Вам было интересно искать тактические решения против настолько агрессивно атакующего игрока?
– Это непросто. Но тактически все кажется легким в каком-то плане, потому что самое важное – быть сильным на своей подаче. Так будешь уверен, что дойдешь до тай-брейка. Но я сегодня очень хорошо подавал, так что это помогло. Можно было начинать шаг за шагом давить на него на его подаче.
В целом я доволен своим уровнем. Думаю, у меня было больше возможностей сделать брейк и я рад, что все сработало.
В четвертьфинале Медведев сыграет с Тэллоном Грикспором.
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