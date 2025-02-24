Даниил Медведев: «Если дочки сами захотят играть в теннис, то никаких проблем, буду стараться помочь чем смогу»
– Если одна из твоих дочерей придет к тебе: «Пап, научи меня играть в теннис», что ты сделаешь в этот момент?
– Никаких проблем с этим. Наверное, еще когда мне было... Я думаю, все меняется, смотря какой путь ты прошел в теннисе, смотря что тебе понравилось, что нет. Потому что, опять же, есть свои минусы, свои плюсы, но если они сами захотят играть в теннис, то никаких проблем, буду стараться помочь чем смогу.
Ни за что не буду ругать, это 100%, и буду только поддерживать, поэтому посмотрим, чего они сами захотят.
– И будешь тренировать их?
– Тренировать – не знаю, потому что я скорее из тех, кто считает, что, когда отец или мама – тренеры, наверное, это неправильно. С другой стороны, смотря до какого возраста. И, наверное, если отец или мама становится тренером-консультантом, вот это, мне кажется, больше подходит, чем главный тренер. Мне кажется, это ухудшает отношения в семье, что ли. Но это уже так, философские вопросы.
Как что будет, ничего не знаю, но, наверное, тренером быть бы не хотел, а где-то помочь советом и что-то попробовать подсказать – да, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий