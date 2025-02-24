Даниил Медведев: «Если дочки сами захотят играть в теннис, то никаких проблем, буду стараться помочь чем смогу»

Даниил Медведев не против, чтобы его дочки занимались теннисом.

– Если одна из твоих дочерей придет к тебе: «Пап, научи меня играть в теннис», что ты сделаешь в этот момент?

– Никаких проблем с этим. Наверное, еще когда мне было... Я думаю, все меняется, смотря какой путь ты прошел в теннисе, смотря что тебе понравилось, что нет. Потому что, опять же, есть свои минусы, свои плюсы, но если они сами захотят играть в теннис, то никаких проблем, буду стараться помочь чем смогу.

Ни за что не буду ругать, это 100%, и буду только поддерживать, поэтому посмотрим, чего они сами захотят.

– И будешь тренировать их?

– Тренировать – не знаю, потому что я скорее из тех, кто считает, что, когда отец или мама – тренеры, наверное, это неправильно. С другой стороны, смотря до какого возраста. И, наверное, если отец или мама становится тренером-консультантом, вот это, мне кажется, больше подходит, чем главный тренер. Мне кажется, это ухудшает отношения в семье, что ли. Но это уже так, философские вопросы.

Как что будет, ничего не знаю, но, наверное, тренером быть бы не хотел, а где-то помочь советом и что-то попробовать подсказать – да, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.