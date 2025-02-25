Шетт о ситуации с Рыбакиной и Вуковым: «Иванишевич сказал, что проблема в том, что они в отношениях. Вуков промыл ей мозги»

Барбара Шетт высказалась о ситуации с Еленой Рыбакиной и Стефано Вуковым.

Напомним, ранее WTA после завершения расследования продлила отстранение Вукова от работы в туре из-за обвинений в абьюзе.

– Что вы думаете о его отстранении?

– Я считаю, что он промыл ей мозги. Посмотрите, как он обращается к ней и как он с ней разговаривает. Все накалилось на US Open в прошлом году, и команда вместе с ее семьей попытались его убрать. Мы знаем, что у нее бывают взлеты и падения с точки зрения психологии – возможно, из-за него. Он совершенно точно подвергает ее психологическому насилию, поэтому я считаю правильным, что WTA его отстранил.

– Рыбакина всегда защищала Вукова.

– Потому что ей промыли мозги! Я долго говорила об этом с Гораном Иванишевичем (он вошел в команду Рыбакиной перед этим сезоном и покинул ее после завершения Australian Open – Спортс’’). Он сказал, что проблема в том, что они находятся в отношениях. Вуков хочет пробраться обратно в команду. Конечно, это кошмар. Он должен исчезнуть из ее жизни после всего, что он сделал. Я слышала, что он кричал в Австралии из ложи. Это просто неприемлемо. Поэтому замечательно, что WTA защищает игроков и принимает меры.

– В последнее время Рыбакина критикует отсутствие поддержки со стороны коллег. Как бы вы повели себя, если бы играли сейчас и видели все со стороны?

– Проблема в том, что многие игроки не решаются что-то сказать, потому что боятся личных последствий.

Например, я безумно боялась отца Елены Докич . Я бы, наверное, никогда ничего не сказала, потому что думала, что он меня убьет. Возможно, с Докич все было немного иначе, чем с Рыбакиной, потому что ее еще и били.

Когда тебе чуть больше 20 лет, ты, возможно, не понимаешь, что происходит на самом деле. Может быть, это воспринимается не так трагично, как будет восприниматься потом.

Но я думаю, что некоторые игроки уже говорили с WTA о Рыбакиной и Вукове. Важно, чтобы сохранялась анонимность, потому что они просто боятся.

– Как далеко нам еще предстоит пройти как обществу, чтобы подобного больше не случалось?

– Я думаю, что как общество мы уже на правильном пути. Но проблема тенниса в том, что люди продолжают проникать сюда и выстраивать зависимые отношения с женщинами, чтобы получить большие деньги и успех. Вероятно, так будет всегда. Вопрос только в том, как с этим бороться. Вот почему так важно иметь независимое окружение, которое укажет на некоторые вещи.

Конечно, все становится сложнее, когда внутри развиваются отношения, потому что женщина становится еще более зависимой. Я это видела, например, у Пэтти Шнайдер. Она годами не общалась с родителями и семьей из-за своего партнера. Удивляешься, как это было возможно, ведь Пэтти такая умная женщина.

И у меня тоже были моменты в отношениях с моим бывшим парнем и тренером, которые сегодня я воспринимаю гораздо более критично. Но я думаю, что все становится лучше и лучше, потому что люди все больше и больше открыто говорят об этом в обществе.

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман

Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу