Иванишевич больше не работает с Рыбакиной

Горан Иванишевич больше не тренирует Елену Рыбакину.

«После испытательного срока, завершившегося вместе с Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в будущем», – написал Иванишевич в сторис.

Ранее другого тренера Рыбакиной, Стефано Вукова, обвиняли в абьюзе. Казахстанка отрицала обвинения и хотела продолжить работу с Вуковым.

Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе