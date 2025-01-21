Иванишевич больше не работает с Рыбакиной
Горан Иванишевич больше не тренирует Елену Рыбакину.
«После испытательного срока, завершившегося вместе с Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в будущем», – написал Иванишевич в сторис.
Ранее другого тренера Рыбакиной, Стефано Вукова, обвиняли в абьюзе. Казахстанка отрицала обвинения и хотела продолжить работу с Вуковым.
Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Иванишевича
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