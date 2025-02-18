Рыбакина о том, как в туре отреагировали на отстранение Вукова: «Никто не предложил мне никакой поддержки»

Елена Рыбакина не получила поддержки после отстранения ее тренера Стефано Вукова.

Ранее WTA сообщила, что завершила расследование и оставляет в силе его запрет на работу в туре.

Вукова обвиняли в абьюзе в отношении седьмой ракетки мира. По информации The Athletic, тренер подвергал ее психическому насилию, доводил до слез и заставлял ее работать сверх ее возможностей, из-за чего казахстанка болела.

«Меня очень расстраивает итоговое решение.

Никто не предложил мне никакой поддержки. Но, честно говоря, этого и не нужно. Есть пара игроков, с которыми я более близка. Но будет неправдой говорить, что у меня в туре есть очень близкие друзья – мы все-таки соревнуемся друг с другом. Все окружены своими командами», – заявила Рыбакина.

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман