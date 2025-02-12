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Вуков доводил Рыбакину до слез и подвергал психическому насилию. Однажды он сказал ей, что без него она «до сих пор была бы в России и собирала картошку» (The Athletiс)

The Athletiс раскрыл подробности расследования WTA в отношении Стефано Вукова.

Тренер Елены Рыбакиной отстранен из-за обвинений в абьюзе. Вчера WTA объявила, что его отстранение остается в силе

WTA не уточнила, за что и на какой срок отстранен Вуков, но два источника, осведомленные о расследовании, сообщили, что речь идет об одном годе.

По информации источника, который общается с командой Рыбакиной и ознакомился с трехстраничными результатами расследования, которые исполнительный директор WTA Порша Арчер 31 января направила Вукову, тренер отстранен за то, что нарушил кодекс поведения тура, в частности назвав Рыбакину «глупой» и сказав ей, что без него она «до сих пор была бы в России и собирала картошку».

Расследование пришло к выводу, что Вуков доводил Рыбакину до слез, подвергал психическому насилию и заставлял работать сверх физических возможностей, в результате чего она болела.

Арчер также написала, что Вуков донимал Рыбакину несколько недель после увольнения: якобы он отказывался оставить ее в покое во время US Open и отправлял ей многочисленные сообщения. Кроме того, он нарушил предписание «не вступать в контакт», входившее во временное отстранение от работы в WTA.

«Нам нужна безопасная среда для всех», – подчеркнула Арчер, назвав поведение Вукова «противоречащим» этому. «Мне очевидно, что у вас токсичные отношения», – написала Арчер. В письме она заявила, что, хотя появляется все больше доказательств того, что Вуков и Рыбакина состоят в романтических отношениях и что он останавливался в ее гостиничном номере в Мельбурне, это не меняет обстоятельств дела.

Также The Athletiс поделился подробностями об уходе из команды Горана Иванишевича. Три источника, поддерживающие с Рыбакиной и Иванишевичем личные и профессиональные отношения, сообщили, что в связи с этой ситуацией ему было сложно тренировать казахстанку. Иванишевич почти отказался от должности перед началом Australian Open, но во время эмоциональной встречи Рыбакина уговорила его остаться.

Два источника рассказали, что Иванишевич был «ошарашен» тем, что Рыбакина объявила о возвращении Вукова.

Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The Athletiс
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoГоран Иванишевич
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