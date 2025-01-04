Рыбакина о Вукове: «Стефано никогда не обращался со мной плохо. Я недовольна комментариями людей в туре»
В пятницу The Athletic написала, что Вукову не дают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы», а также что Рыбакина из-за этого рассматривает возможность бойкота Australian Open.
«Я работаю с Гораном. Выходят статьи, и я лишь могу сказать – и уже говорила это раньше, – что он никогда не обращался со мной плохо, и никогда не происходило ничего подобного.
Я работаю с Гораном. Я довольна нашей работой в эти пару недель. Как я уже объявила, Стефано возвращается в команду, потому что я знаю его шесть лет, и мы можем многое сделать и за пределами корта.
Конечно, я не очень довольна ситуацией. Я недовольна комментариями, которые вижу, особенно от людей в туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Мне кажется, это несправедливо.
Я лишь могу сказать, что он никогда не обращался со мной плохо. Я уважаю его за все, что он сделал с самого начала, когда я стояла 200-й, и за весь путь, который мы прошли. Можете назвать мне других тренеров, которые добились такого же успеха: чтобы игроки, которые стояли 200-ми, выиграли «Большой шлем» и были в топе».
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