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Сантьяго (ATP). Гарин, Дьере, Ганфманн вышли во 2-й круг

Янник Ганфманн прошел Факундо Диас Акосту в первом круге в Сантьяго.

Cетка турнира здесь.

Movistar Chile Open

Сантьяго, Чили

24 февраля – 2 марта 2025

ATP 250

Призовой фонд – 710 735 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг 

Опубликовала: Любовь Энина
logoChile Dove Men+Care Open
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