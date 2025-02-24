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Медведев о состоянии в Дохе: «Мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу. Сейчас подотпускает, поэтому, надеюсь, буду на 100% готов к Дубаю»

Даниил Медведев оценил состояние перед турниром в Дубае.

На прошлой неделе он не доиграл четвертьфинал в Дохе против Феликса Оже-Альяссима из-за плохого самочувствия. Позже Медведев сообщил, что у него отравление.

– Сейчас была твоя первая тренировка в Дубае. Как тебе в этом году корты, условия, все ли нравится?

– Первые два раза, когда я здесь играл, не знаю почему, но как-то не нравилось, плохо игралось почему-то, а в следующий раз, когда я приехал, получается, третий, я выиграл и в прошлом году хорошо играл. Здесь побыстрее, чем в Дохе, а я люблю корты побыстрее, поэтому, в принципе, все хорошо.

– После Дохи ты уже восстановился? Это хороший знак, что ты сегодня на корте?

– Я и вчера был на корте, но вчера мне, конечно, было вообще не очень, но с каждым днем все лучше. На самом деле, очень странно, потому что у нас турниров много, мы все где-то болеем, где-то еще что-то, и в основном ты даже об этом не говоришь. Парацетамол выпил и пошел играть. Потом, если проиграл, можешь после матча сказать, что не здоровилось. Или это видно, сморкаешься на корте.

А тут перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу – я там только с ним был, – я кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча с Феликсом я лежал, мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу, но на следующий день мне уже чуть-чуть стало лучше. И вроде бы сейчас подотпускает, поэтому, надеюсь, буду на 100% готов, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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