Арина Соболенко: «Я больше не такая голодная на корте. В мыслях хаос, не корте нет стабильности»

Арина Соболенко прокомментировала поражение в третьем круге в Дубае.

Первая ракетка мира уступила 38-й ракетке Кларе Таусон – 3:6, 2:6. Ранее на «тысячнике» в Дохе она проиграла в первом круге Екатерине Александровой – 3:6, 6:3, 7:6(5).

«Мне кажется, я больше не такая голодная на корте. В мыслях хаос, не корте нет стабильности. Мои решения в матче немного неправильные и эмоциональные, я не в лучшей форме.

Последние пару лет я не очень хорошо выступаю на этом отрезке сезона. Наверное, мне нужно поменять что-то в подготовке. Каждый раз, когда я здесь играю, я чувствую себя не очень хорошо, даже с точки зрения здоровья. Австралия всегда отнимает у меня очень много энергии.

Думаю, нам с командой просто надо понять на будущее, как мы можем улучшить подготовку к этой серии турниров».