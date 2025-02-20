Арина Соболенко: «Я больше не такая голодная на корте. В мыслях хаос, не корте нет стабильности»
Арина Соболенко прокомментировала поражение в третьем круге в Дубае.
Первая ракетка мира уступила 38-й ракетке Кларе Таусон – 3:6, 2:6. Ранее на «тысячнике» в Дохе она проиграла в первом круге Екатерине Александровой – 3:6, 6:3, 7:6(5).
«Мне кажется, я больше не такая голодная на корте. В мыслях хаос, не корте нет стабильности. Мои решения в матче немного неправильные и эмоциональные, я не в лучшей форме.
Последние пару лет я не очень хорошо выступаю на этом отрезке сезона. Наверное, мне нужно поменять что-то в подготовке. Каждый раз, когда я здесь играю, я чувствую себя не очень хорошо, даже с точки зрения здоровья. Австралия всегда отнимает у меня очень много энергии.
Думаю, нам с командой просто надо понять на будущее, как мы можем улучшить подготовку к этой серии турниров».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The National
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости