  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кудерметова о работе с мужем: «Никому не пожелаю, чтобы их тренировали близкие люди»
0

Кудерметова о работе с мужем: «Никому не пожелаю, чтобы их тренировали близкие люди»

Кудерметова высказалась о том, что ее тренирует муж.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала о работе с мужем. Сергей Демехин тренирует Кудерметову с 15 лет.

– Дома мы говорим о работе, потому что это наше общее дело. И очень здорово, что в спокойной обстановке можно обсудить какие-то моменты. Это, наверное, плюс.

Вначале было очень тяжело, потому что быстрое переключение с семейной жизни на работу мне очень тяжко давалось. Две минуты назад тебе говорили, что ты хорошая, а вышла на корт – начинают ругать, поддавливать… Хотя это нормальная работа тренера, но мне было очень трудно это принять. Сейчас никому не пожелаю, чтобы их тренировали близкие люди, потому что идет эмоциональный перегруз.

Конечно, мы оба понимаем, что это работа, и мы можем где-то сорваться, но это только рабочие отношения. Тут никакие грани мы не переходим. Да, я часто взрываюсь и могу сказать ему обидные слова, но после всегда говорю: «Понимаешь, в этот момент я себя не контролирую, я нахожусь на пике эмоций, и мне нужно их выплеснуть». Но мой совет: лучше личное с работой не смешивать, потому что это может плохо повлиять на психику и на будущее.

– Получается, вы мужу платите зарплату?

– Раньше я платила, а сейчас это наш общий бюджет. Никогда таких вопросов, что деньги мои или твои, нет. Это наш общий заработок. Но да, призовые приходят ко мне на карточку. Так положено по регламенту турниров.

– Никогда не хотели нанять другого тренера, чтобы муж занимался только административными делами в вашей команде? Тогда легче было бы найти баланс между личным и профессиональным...

– Он всегда был инициатором, чтобы мы взяли себе в команду другого тренера. Мы привлекали трех, но долго они не задерживались. Потому что лучше Сергея никто меня не знает! Я с ним с самого детства, он знает, как быстро подобрать ко мне ключик, как меня настроить. Хотя на определенные моменты мы привлекаем тренеров, чтобы был новый взгляд, другое видение, – рассказала Кудерметова в интервью Бизнес Online.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Бизнес Online
logoВероника Кудерметова
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вероника Кудерметова: «Готова была сделать паузу в карьере – в начале 2025-го поставила себе дедлайн в 6 месяцев»
21 минуту назад
Стефанос Циципас: «Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает»
вчера, 20:40
Рублев о предсезонке: «Сафин и другие ребята в команде меня просто убивают»
вчера, 20:23
Тарпищев о допуске российских юниоров на командные турниры: «С АТР и WTA вопросы решаются, а с ITF процесс идет сложнее»
вчера, 19:38
Алькарас – 14-й игрок в истории c 50-ю неделями в статусе первой ракетки мира
вчера, 18:23
Свеча с твинера Алькараса признана ударом года по версии ATP
вчера, 17:55
Вихлянцева объяснила, почему российские теннисистки меняют гражданство
вчера, 17:18
Руне выпустил лимитированную линейку меда манука
вчера, 15:52
Федерация тенниса Казахстана опровергла слова Тарпищева о гражданстве и месте жительства Рыбакиной
вчера, 14:44
Анисимова – «Прогресс года» по версии WTA, Мбоко – «Новичок года», Соболенко – «Игрок года», Мирра Андреева осталась без наград
вчера, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос