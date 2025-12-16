Кудерметова о работе с мужем: «Никому не пожелаю, чтобы их тренировали близкие люди»

Кудерметова высказалась о том, что ее тренирует муж.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала о работе с мужем. Сергей Демехин тренирует Кудерметову с 15 лет.

– Дома мы говорим о работе, потому что это наше общее дело. И очень здорово, что в спокойной обстановке можно обсудить какие-то моменты. Это, наверное, плюс.

Вначале было очень тяжело, потому что быстрое переключение с семейной жизни на работу мне очень тяжко давалось. Две минуты назад тебе говорили, что ты хорошая, а вышла на корт – начинают ругать, поддавливать… Хотя это нормальная работа тренера, но мне было очень трудно это принять. Сейчас никому не пожелаю, чтобы их тренировали близкие люди, потому что идет эмоциональный перегруз.

Конечно, мы оба понимаем, что это работа, и мы можем где-то сорваться, но это только рабочие отношения. Тут никакие грани мы не переходим. Да, я часто взрываюсь и могу сказать ему обидные слова, но после всегда говорю: «Понимаешь, в этот момент я себя не контролирую, я нахожусь на пике эмоций, и мне нужно их выплеснуть». Но мой совет: лучше личное с работой не смешивать, потому что это может плохо повлиять на психику и на будущее.

– Получается, вы мужу платите зарплату?

– Раньше я платила, а сейчас это наш общий бюджет. Никогда таких вопросов, что деньги мои или твои, нет. Это наш общий заработок. Но да, призовые приходят ко мне на карточку. Так положено по регламенту турниров.

– Никогда не хотели нанять другого тренера, чтобы муж занимался только административными делами в вашей команде? Тогда легче было бы найти баланс между личным и профессиональным...

– Он всегда был инициатором, чтобы мы взяли себе в команду другого тренера. Мы привлекали трех, но долго они не задерживались. Потому что лучше Сергея никто меня не знает! Я с ним с самого детства, он знает, как быстро подобрать ко мне ключик, как меня настроить. Хотя на определенные моменты мы привлекаем тренеров, чтобы был новый взгляд, другое видение, – рассказала Кудерметова в интервью Бизнес Online.