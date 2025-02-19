Соболенко проиграла 38-й ракетке Таусон на «тысячнике» в Дубае. На победу датчанки давали 5.00
Арина Соболенко проиграла Кларе Таусон в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае – 3:6, 2:6.
Перед игрой на победу 38-й ракетки мира давали коэффициент 5.00. Соболенко котировалась явной фавориткой за 1.17.
Таусон второй раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при восьми поражениях).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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