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  • Клара Таусон: «У меня были сумасшедшие 24 часа перед матчем с Соболенко: я поспала, может, часов 5 и легла в 3:30 утра»
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Клара Таусон: «У меня были сумасшедшие 24 часа перед матчем с Соболенко: я поспала, может, часов 5 и легла в 3:30 утра»

Клара Таусон поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира в Дубае.

Она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 6:2.

«В прошлый раз у меня были шансы, но я ими не воспользовалась. Сегодня я отпустила ситуацию внутри себя. Я знала, что она должна была меня обыгрывать и что я андердог. И мне нравилось быть в этом статусе, я наслаждалась временем на корте.

У меня были сумасшедшие 24 часа после вчерашнего (матч с Элиной Свитолиной закончился после полуночи – Спортс»). Я поспала, может, часов 5 и легла ,в 3:30 утра. Я не знала, в каком состоянии выйду на корт. Получилось, что в хорошем».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoКлара Таусон
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