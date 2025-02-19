Кырстя второй год подряд вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае
34-летняя Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае.
В третьем круге она обыграла девятую ракетку мира Эмму Наварро 7:6(5), 3:6, 7:5.
Кырстя 24-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 55 поражениях).
Румынка второй год подряд вышла в 1/4 в Дубае и девятый раз в целом на уровне WTA 1000.
Теперь она сыграет с Каролиной Муховой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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