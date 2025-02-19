Даниил Медведев: «Соревнования – это моя жизнь, я это обожаю»

Даниил Медведев рассказал, что его сейчас радует больше всего.

Сегодня он вышел в четвертьфинал в Дохе, обыграв Зизу Бергса 6:2, 6:1.

– Что сейчас самое приятное в вашей теннисной жизни? Вы боретесь, стараетесь, а при этом вы еще и отец двух маленьких детей…

– Соревнования. Соревнования – это наркотик, адреналин. Многое, что я делаю даже за пределами тенниса, – тоже соревнование. Иногда видеоигры, иногда что-то поменьше. Иногда споры с женой по поводу того, кто прав (смеется) .

Соревнования – это моя жизнь, я это обожаю. А в остальном сложно найти что-то еще для удовольствия, когда у тебя двое детей и когда ты уже какое-то время поиграл. Самое важное для меня – соревноваться, – сказал Медведев в интервью на корте.