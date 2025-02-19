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Даниил Медведев: «Когда я на корте, адреналин зашкаливает, а в жизни – спокоен и не вижу причин выходить из себя»

Шестая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своем характере.

«Кажется, как будто у меня что-то вроде биполярного расстройства, да? Когда я на корте, то очень сосредоточен и адреналин зашкаливает. [В жизни] адреналина уже нет, я спокоен и не вижу причин выходить из себя. Но на корте все по-другому. Так было с самого детства, я вижу это и в своей дочери. Я работал со специалистами, психологами... Может быть, это связано с моим детством или причина в чем-то ещё. Мы все еще в процессе воспитания нашей дочери, поэтому иногда она ведет себя как я. Может, это генетика...

На корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть. Играю на победу, борюсь изо всех сил. Только победа имеет значение. Могут произойти вещи, которые выводят из себя. Например, я разозлился, потому что понимал, что проиграю первый сет [в матче с Хачановым], и чувствовал, что играю плохо. Пытался сосредоточиться, но это не получилось. Но я быстро со всем разбираюсь. На корте требуется очень много энергии, чтобы сохранять концентрацию».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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