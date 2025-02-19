Медведев выиграл 300-й матч на харде

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дохе.

Сегодня он обыграл Зизу Бергса – 6:2, 6:1. Это 300-я победа Медведева на харде на уровне ATP.

Медведев – второй в списке мужчин, родившихся в 1990 году или позже и выигравших 300 матчей на харде, после Григора Димитрова.

Теперь россиянин встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.