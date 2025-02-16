Эмма Радукану: «Мне нравится в Дубае, я могу выйти на прогулку в 11 вечера – не знаю, умное это решение или нет»

Эмма Радукану поделилась впечатлениями от турнира в Дубае.

Британка вышла во второй круг, обыграв 29-ю ракетку Марию Саккари со счетом 6:4, 6:2.

– Я старалась сосредотачиваться на каждом розыгрыше. Ситуация менялась по ходу матча, я дважды делала брейк и его отдавала. Но я хорошо собиралась и снова забирала ее подачу.

Я действительно довольна тем, как соревновалась с Марией. Она топ-игрок и была третьей ракеткой мира. Она очень атлетичная. Не думаю, что мне стоит раскрывать всю свою тактику (смеется). Но каждый матч с ней очень сложный. Я очень рада выйти во второй круг.

И мне очень нравится здесь покрытие кортов.

Я впервые провожу время [в Дубае]. Больше всего мне нравится, что все открыто допоздна, а я настоящая сова. Так что я могу выйти на прогулку в 11 вечера – не знаю, умное это решение или нет (смеется).

– Не переживай, здесь очень безопасно.

За выход в третий круг Радукану сыграет с Каролиной Муховой.