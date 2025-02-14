Эмма Радукану взяла wild card на турнир в Дубае.

Соревнования пройдут на следующей неделе.

Это будет пятый турнир Радукану в сезоне, в том числе третий подряд, где она выступит по wild card. Сейчас британка – 60-я ракетка мира.