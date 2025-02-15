Бывшего вице-президента Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет за изнасилование

Бывший вице-президент Федерации тенниса Франции получил тюремный срок.

Как сообщает L’Equipe, Жан-Пьер Дартевель приговорен к 10 годам лишения свободы по делу об изнасиловании теннисистки. 74-летний функционер совершал противоправные действия в период с сентября 2016-го по март 2018-го, когда жертве было от 17 до 19 лет.

Дартевель не оспаривал сексуальную связь с потерпевшей в ходе расследования, но утверждал, что это отношения были по обоюдному согласию. Девушка, которой сейчас 25 лет, заявила в суде, что отношения носили принудительный характер, а она стала жертвой «контроля» со стороны мужчины, который был близок с ее родителями в теннисном мире.

Государственный обвинитель подчеркнул, что Дартевель за три дня судебных разбирательств не выразил раскаяния в содеянном. Бывший вице‑президент FFT намерен подать апелляцию.

Дартевелю 74 года, в 2017-м он участвовал в выборах президента Федерации тенниса Франции, но с небольшим перевесом его обошел Бернар Джудичелли.