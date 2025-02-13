Вердаско будет сопровождать Джоковича на турнире в Дохе

Новак Джокович договорился о кратковременном сотрудничестве с Фернандо Вердаско.

Испанец будет сопровождать его на турнире ATP 500 в Дохе, который пройдет на следующей неделе.

«Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились», – сказал Вердаско.

Отметим, что экс-восьмая ракетка мира Вердаско пока не завершил карьеру, но уже пробует себя в роли тренера. В прошлом году он работал с Алехандро Давидовичем-Фокина и Абдуллой Шельбаем.