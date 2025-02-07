Джокович на следующей неделе полетит в Доху, чтобы сыграть на турнире (Sportal)
Новак Джокович выступит на турнире в Дохе, который начнется 17 февраля.
Об этом сообщает сербский портал Sportal.
По информации журналистов, Джокович еще не приступил к тренировкам и сосредоточен на восстановлении после травмы левого бедра. Сейчас он в Белграде, и ожидается, что он полетит в Доху на следующей неделе.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sportal
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