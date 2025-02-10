Новак Джокович: «Травма зажила почти на 100%. Врачи разрешили тренироваться, так что могу готовиться к турниру в Дохе»
Новак Джокович почти восстановился после травмы левого бедра.
Из-за повреждения он не доиграл полуфинал Australian Open против Александра Зверева.
«Надрыва мышц уже нет, травма зажила почти на 100%, и я готов бороться за победы. Врачи разрешили тренироваться, поэтому я могу готовиться к турниру в Дохе. Он через неделю, так что я придерживаюсь графика. Слава богу, что мне удалось быстро восстановиться. В последнее время я травмируюсь немного чаще, чем в первые 15 лет карьеры. Так происходит с возрастом, но тело по-прежнему меня слушается, во мне по-прежнему горит огонь, и я хочу добиваться новых успехов».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Vijesti
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем