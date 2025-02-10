Новак Джокович: «Знаю, что выиграю 100-й титул – надеюсь, это случится в Дохе»

Новак Джокович рассказал о целях на турнир в Дохе.

Он пройдет с 17 по 22 февраля и будет первым для серба после того, как он снялся по ходу полуфинала Australian Open из-за травмы бедра.

«Надеюсь, я выиграю 100-й титул в Дохе. Я уже долго стремлюсь к этому, с октября прошлого года. Но все случится тогда, когда придет время. Слава богу, я знаю, что этот момент настанет – посмотрим, когда и где.

С «Большим шлемом» сложнее, но я верю, что могу его выиграть. Если бы я считал, что не способен играть на одном уровне с лучшими игроками в мире, я бы вообще больше не соревновался. Думаю, победой над [Карлосом] Алькарасом я показал, что все еще могу сражаться за главные трофеи.

Сейчас я где-то посередине между желанием наслаждаться достижениями и расслабленнее подходить к матчам и турнирам и тем, что я привык думать, что успех – это только титул. Я как-то привык так считать, и, возможно, на этом этапе жизни и карьеры это хорошая «проблема». Например, я немного удивился, что многие посчитали успехом мой полуфинал на Australian Open. Может, немного глупо так говорить, но для меня, когда кто-то говорит «полуфинал», учитывая все мои достижения… Это, конечно, успех, но это не то, к чему я стремился и чем был бы доволен».