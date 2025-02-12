На турнире в Дохе на корт второй день подряд выбежал кот

В матче Онс Жабер и Софии Кенин в Дохе на корт выбежал кот.

Это произошло при счете 6:3, 2:2 0:15 в пользу Жабер.

Тот же кот вчера вышел на корт по ходу матча Екатерины Александровой и Арины Соболенко.

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