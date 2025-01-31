Петкович об МРТ Джоковича: «Я не медик, но если видишь настолько большое белое пятно, то тебе #####»

Андреа Петкович прокомментировала МРТ Новака Джоковича.

Напомним, ранее серб снялся по ходу полуфинала Australian Open. После этого он выложил в твиттер снимок левого бедра.

«К сожалению, я много раз делала МРТ, и здесь очень много жидкости. Я не медик, но я так много раз их видела, что знаю, что если видишь настолько большое белое пятно, то тебе ######.

Новак становится старше, но он другой в плане восстановления. С 17 лет он пил зеленые соки, занимался йогой, дыхательными упражнениями и медитациями. Он делал это 20 лет, поэтому его тело в такой форме, что он может играть, как сейчас».