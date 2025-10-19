Руне получил разрыв ахиллова сухожилия. Он перенесет операцию на следующей неделе

11-я ракетка мира Хольге Руне порвал ахиллово сухожилие в полуфинале в Стокгольме.

Напомним, 22-летний датчанин снялся по ходу матча с Юго Эмбером (6:4, 2:2, отказ). Он травмировался в последнем розыгрыше и сказал , что «услышал щелчок» в области ахиллова сухожилия.

«Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. Было так здорово играть в Стокгольме, и невыносимо думать, что еще какое-то время я не буду чувствовать эту энергию.

Мое ахиллесово сухожилие полностью разорвалось в верхней части, поэтому уже на следующей неделе мне предстоит операция, а потом начнется реабилитация. Спасибо всем за поддержку – и сейчас, и вообще. Без вас все было бы совсем иначе. Увидимся как можно скорее», – написал датчанин после матча.