Рууд выиграл титул на харде впервые за 4 года

12-я ракетка мира Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Стокгольме.

В финале он обыграл 25-ю ракетку мира Юго Эмбера со счетом 6:2, 6:3.

Норвежец выиграл на харде второй трофей в карьере и первый – с октября 2021-го. После титула в Сан-Диего у него была серия из шести поражений в хардовых финалах.

Вообще для Рууда это 14-й титул в карьере, 12-й – категории ATP 250. Ранее в этом сезоне он также выиграл «Мастерс» в Мадриде.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
