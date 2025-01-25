Рентгенолог Деревянченко о травме Джоковича: «Сроки восстановления – точно не одна-две недели»

Врач-рентгенолог проанализировал снимок МРТ Новака Джоковича.

Серб выложил его в твиттер, чтобы опровергнуть слухи о симуляции.

«Это один срез изображения МРТ-исследования левого бедра. Есть повреждения приводящих мышц бедра, преимущественно длинной приводящей мышцы, которая проявляется отеком и воспалением. Видимо, это связано с перераспределением нагрузки, которая неправильно оказывается на саму приводящую мышцу бедра.

Есть какая-то патологическая жидкость. Мы не можем точно сказать, просто ли это жидкость, связанная с отеком с белковым содержимым, или это может быть небольшое количество крови.

Случилось ли усугубление травмы, и возможно ли играть с таким повреждением на сильнодействующих обезболивающих? Да, возможно. Это должны быть хорошие нестероидные противовоспалительные препараты с анальгизирующим действием. Но это может давать лишь кратковременный эффект – долго на этом продержаться очень проблематично.

Точные сроки восстановления определить сложно, так как непонятно, полный ли это разрыв мышцы или надрыв. Но точно не одна-две недели. Все зависит от того, насколько это серьезно», – цитирует врача-рентгенолога Виталия Деревянченко телеграм-канал BB Tennis.