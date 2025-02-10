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Де Минаур – Алькарасу после поражения в финале в Роттердаме: «Ты мне не нравишься 😂»

Алекс де Минаур с юмором отреагировал на поражение от Карлоса Алькараса.

Австралиец уступил Алькарасу в матче за титул – 4:6, 6:3, 2:6.

В прошлом году де Минаур проиграл в финале Яннику Синнеру и написал под фото: «Янник, ты мне больше не нравишься 😂».

В этом году он опубликовал похожий пост: «Эххх, Карлос, ты мне тоже не нравишься 😂😂. Еще одна отличная неделя в Роттердаме, однажды я выиграю этот турнир 😈👊🙏🕜».

Титулы Потаповой и Алькараса, возвращение Мирры на корт. Что происходит в теннисе?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм де Минаура
logoАлекс де Минаур
logoABN AMRO World Tennis Tournament
logoКарлос Алькарас
logoATP
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