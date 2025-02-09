Де Минаур после финала в Роттердаме: «Мой теннис стал сильно лучше. Я продолжу идти вперед»

Алекс де Минаур обратился к Карлосу Алькарасу на церемонии награждения в Роттердаме.

Он уступил испанцу 4:6, 6:3, 2:6.

«В первую очередь – всех с воскресеньем (смеется) . Карлос, поздравляю тебя. Ты и твоя команда снова слишком хороши. Ты прекрасный человек, мы давно друг друга знаем, у нас всегда интересные матчи. Я получал удовольствие, находясь сегодня на корте. Спасибо и поздравляю с отличной неделей.

Моя команда со мной с самого начала. Они помогают мне достигать большего и лучшего. Мы очень сильно выросли вместе. Все, кто здесь со мной, и те, кто остался дома, семья и друзья… Мой теннис стал сильно лучше. Я продолжу идти вперед.

Я уже второй год подряд держу в руках этот трофей [финалиста]. Надеюсь, когда-нибудь смогу поднять над головой главный трофей».