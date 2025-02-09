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Алькарас впервые выиграл титул на крытом харде

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Роттердаме.

В финале он обыграл Алекса де Минаура 6:4, 3:6, 6:2.

Испанец взял первый титул в карьере на крытом харде. В целом это его 17-й титул на уровне ATP. Он стал первым испанцем, победившим в Роттердаме.

Де Минаур второй год подряд уступил в матче за титул на этом турнире – в 2024-м он проиграл Яннику Синнеру.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoABN AMRO World Tennis Tournament
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoАлекс де Минаур
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