Алькарас впервые выиграл титул на крытом харде
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Роттердаме.
В финале он обыграл Алекса де Минаура 6:4, 3:6, 6:2.
Испанец взял первый титул в карьере на крытом харде. В целом это его 17-й титул на уровне ATP. Он стал первым испанцем, победившим в Роттердаме.
Де Минаур второй год подряд уступил в матче за титул на этом турнире – в 2024-м он проиграл Яннику Синнеру.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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