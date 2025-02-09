Алькарас – де Минауру: «Всегда желаю тебе всего самого лучшего. Рад видеть тебя на топ-уровне»
Карлос Алькарас выступил в Роттердаме с чемпионской речью.
В финале он обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 3:6, 6:2.
«Хочу начать с Алекса, поздравляю с фантастическим турниром. Вы с командой проделываете отличную работу и добиваетесь успехов. Поздравляю, всегда желаю тебе всего самого лучшего. Рад видеть тебя на топ-уровне.
Еще хочу сказать моей команде спасибо за все. Эта неделя получилась очень хорошей. Я приехал сюда с простудой и не чувствовал себя на 100%. Каждый день мне становилось все лучше благодаря вам. Хочу также поблагодарить всех, кто поддерживал меня дома. Я обычно не так часто это говорю, но сейчас хочу сказать… Я люблю вас, ребята. Спасибо за все, что вы для меня делаете».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем