Алькарас – де Минауру: «Всегда желаю тебе всего самого лучшего. Рад видеть тебя на топ-уровне»

Карлос Алькарас выступил в Роттердаме с чемпионской речью.

В финале он обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 3:6, 6:2.

«Хочу начать с Алекса, поздравляю с фантастическим турниром. Вы с командой проделываете отличную работу и добиваетесь успехов. Поздравляю, всегда желаю тебе всего самого лучшего. Рад видеть тебя на топ-уровне.

Еще хочу сказать моей команде спасибо за все. Эта неделя получилась очень хорошей. Я приехал сюда с простудой и не чувствовал себя на 100%. Каждый день мне становилось все лучше благодаря вам. Хочу также поблагодарить всех, кто поддерживал меня дома. Я обычно не так часто это говорю, но сейчас хочу сказать… Я люблю вас, ребята. Спасибо за все, что вы для меня делаете».