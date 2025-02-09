Алькарас вышел в первый финал за 4 месяца

Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Роттердаме.

Третья ракетка мира победил Хуберта Хуркача со счетом 6:4, 6:7(5), 6:3. В первом сете Алькарас ушел с 1:4, 0:40.

Это 22-й финал для 21-летнего испанца (баланс – 16:5) и первый – на крытом харде. Вообще на харде из шести финалов он проиграл только один – Новаку Джоковичу на «Мастерсе» в Цинциннати в 2023-м.

До этого испанец последний раз выходил в финал в Пекине в октябре 2024-го, где победил Янника Синнера.

Алькарас разыграет титул турнира в Роттердаме с Алексом де Минауром, у которого ведет в личке 2:0. Их последняя встреча была в финале турнира в Queen’s в 2023-м.