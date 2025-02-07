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Карлос Алькарас: «Каждый раз, когда я ухожу с корта, я думаю, как мне стать лучше»

Карлос Алькарас оценил свой уровень в матче против Андреа Вавассори в Роттердаме.

Испанец за 63 минуты победил 6:2, 6:1.

«Сегодня я играл намного лучше. Каждый раз, когда я ухожу с корта, я думаю, как мне стать лучше. Так было и после первого круга. Я старался сосредоточиться на том, в чем нужно было прибавить по сравнению с первым кругом. Нужно было меньше ошибаться и не проседать по ходу матча. Если я веду с брейком, то должен и дальше играть с той же интенсивностью. Именно это я старался делать сегодня, и мне кажется, у меня неплохо получилось. После таких матчей я больше уверен в себе».

Опубликовала: Любовь Энина
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoABN AMRO World Tennis Tournament
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