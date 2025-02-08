Алькарас впервые поцеловался в 15, Циципас – в 21, Мпетши Перрикар – с мамой
Теннисисты рассказали о своем первом поцелуе.
На турнире в Роттердаме им дали карточку с вопросом: «Первый поцелуй?»
Карлос Алькарас сказал, что он случился в 15 лет. Стефанос Циципас впервые поцеловался в 21, Маттео Берреттини – в 12.
Мпетши Перрикар ответил, что это была мама.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @abnamroopen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем