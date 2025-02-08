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Алькарас впервые поцеловался в 15, Циципас – в 21, Мпетши Перрикар – с мамой

Теннисисты рассказали о своем первом поцелуе.

На турнире в Роттердаме им дали карточку с вопросом: «Первый поцелуй?»

Карлос Алькарас сказал, что он случился в 15 лет. Стефанос Циципас впервые поцеловался в 21, Маттео Берреттини – в 12.

Мпетши Перрикар ответил, что это была мама.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @abnamroopen
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logoСтефанос Циципас
logoКарлос Алькарас
logoДжованни Мпетши Перрикар
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