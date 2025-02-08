Муж Бенчич заплакал, когда она выиграла первый титул после возвращения из декрета

Муж Белинды Бенчич Мартин Хромкович отреагировал на ее победу в Абу-Даби.

Швейцарка выиграла первый турнир после декрета. В апреле 2024-го у них родилась дочь Белла.

Во время финала Хромкович находился на трибуне вместе с Беллой. После победы Бенчич он заплакал.