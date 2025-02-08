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Бенчич выиграла первый титул после рождения ребенка

Белинда Бенчич выиграла турнир в Абу-Даби.

Он относится к категории WTA 500. В финале швейцарка победила 51-ю ракетку мира Эшлин Крюгер со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

Для 27-летней швейцарки это девятый титул в карьере и первый после возвращения из декрета – она родила дочь в апреле прошлого года.

Турнир в Абу-Даби также стал первым, который Бенчич выиграла дважды.

Швейцарка впервые за 10 месяцев вернется в топ-70 рейтинга – в понедельник она станет 65-й ракеткой мира. 

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoAbu Dhabi Women's Tennis Open
logoБелинда Бенчич
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