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Бенчич о первом титуле после декрета: «Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул»

Белинда Бенчич поделилась эмоциями от титула в Абу-Даби.

27-летняя швейцарка в финале обыграла Эшлин Крюгер со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

Это первый титул Бенчич после возвращения в тур – меньше 10 месяцев назад она родила дочь.

«Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби (последний титул до декрета Бенчич также выиграла здесь – Спортс’’). Я не могла себе этого представить. Я немного растрогана – я очень упорно работала, чтобы просто начать играть, вернуться в тур, выиграть титул.

Я очень горжусь своей семьей, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и тренера, Йена [Хьюза]. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы снова здесь сыграть. Моей семье дома, всей команде, и, конечно, мужу и дочери Белле – я так вас люблю!

Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед [дочерью] и взять титул (улыбается).

Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Я буду приезжать сюда до конца карьеры (улыбается)».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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