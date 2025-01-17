Бенчич о выходе во вторую неделю Australian Open: «Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так»
«Я просто двигаюсь от матча к матчу и благодарна за то, что могу играть против лучших в мире и как бы проверять себя. Очень довольна тем, как складывается возвращение.
Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так, мне даже не нужно напоминать себе, тело само говорит.
Я просто рада каждому матчу, который удается сыграть. Чувствую, что могу совершенствоваться и становиться лучше.
Сейчас дело не в победах, а в том, чтобы прибавить и вернуться обратно, чтобы подняться в рейтинге и играть на крупнейших турнирах.
Конечно, всегда хочется выигрывать, поэтому мы здесь. Но в данный момент все еще считаю, что это своего рода тест. Я приехала сюда, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Я не думала, что дойду здесь до четвертого круга, так что не буду менять свои ожидания с учетом результатов на Australian Open».
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