Бенчич о выходе во вторую неделю Australian Open: «Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так»

«Я просто двигаюсь от матча к матчу и благодарна за то, что могу играть против лучших в мире и как бы проверять себя. Очень довольна тем, как складывается возвращение.

Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так, мне даже не нужно напоминать себе, тело само говорит.

Я просто рада каждому матчу, который удается сыграть. Чувствую, что могу совершенствоваться и становиться лучше.

Сейчас дело не в победах, а в том, чтобы прибавить и вернуться обратно, чтобы подняться в рейтинге и играть на крупнейших турнирах.

Конечно, всегда хочется выигрывать, поэтому мы здесь. Но в данный момент все еще считаю, что это своего рода тест. Я приехала сюда, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Я не думала, что дойду здесь до четвертого круга, так что не буду менять свои ожидания с учетом результатов на Australian Open».